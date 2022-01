Plano de retomada das aulas da Uern é alinhado com departamentos

Na manhã desta sexta-feira, 28, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) realizou, através da plataforma Google Meet, reunião com pró-reitores, representantes de unidades e departamentos acadêmicos sobre o plano de retomada gradual, presencial e segura das atividades administrativas e acadêmicas.

Sara Barroso, engenheira de Segurança do Trabalho da Uern, iniciou a apresentação, apontando as medidas de prevenção sanitária mais importantes para esse momento.

Em caráter geral, por exemplo, tem-se o uso obrigatório de máscaras, a higienização das mãos, a apresentação do esquema vacinal completo e outras exigências. “A retirada da máscara só vai ocorrer no contexto da alimentação. No momento que a alimentação se encerra, a gente bota a máscara de novo”, alertou.

Por sua vez, a professora Simone Gurgel de Brito, titular da Pró-Reitora de Administração (Proad), apresentou as aquisições e reformas levadas a efeito nesse período, de modo que se possa garantir a segurança no espaço da infraestrutura física e de materiais disponíveis.

Quanto à saúde dos servidores, como para tratar do fluxo de notificação e acompanhamento de infecções respiratórias, tratou a professora Isabel Cristina, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep). Ela explicou o protocolo institucional a ser adotado em caso de surgimento de sintomas virais.

A professora Mayra Rodrigues, pró-reitora de Ensino de Graduação (Propeg), expôs os formatos de ofertas de aulas, diferenciando os modelos presencial, misto e remoto.

Sobre as atividades extensionistas, falou o professor Esdras Marchezan, da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), segundo o qual os departamentos devem pautar suas plenárias e deliberar sobre formato das atividades de extensão até 14 de março e, em seguida, informar à gestão.

Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (Progep), a professora Ellany Gurgel mencionou o esforço desenvolvido por todos os segmentos acadêmicos para que as ações de pesquisa, pós-graduação, inovação e empreendedorismo da Uern continuassem sua operacionalidade com segurança.

Além disso, Erison Natécio, pró-reitor de Assuntos Estudantis (Prae), explicou as ações adotadas na ação “Uern Reconecta”, de democratização digital nas aulas. De acordo com o pró-reitor, as melhorias na infraestrutura de tecnologia e redes inclui a aquisição de notebooks para os cursos, a renovação do parque tecnológico, o desenvolvimento do serviço de acesso à internet, entre outros.

Todos puderam esclarecer pontos específicos e tirar dúvida de servidores técnicos e docentes no que se refere às medidas de transição a serem adotadas nesse período de readaptação presencial.