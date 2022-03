Plano de cargos e carreiras dos servidores da Uern é aprovado pela Assembleia

Os projetos que tratam dos planos dos técnicos-administrativos e dos docentes foram aprovados na manhã desta terça-feira (15), pelos deputados estaduais, em sessão do plenário, e seguem agora para sanção da governadora Fátima Bezerra. A reitora Cicília Maia e o vice-reitor Chico Dantas acompanharam a sessão, no plenário da Assembleia, ao lado de diversos servidores da universidade.

A aprovação dos planos – assim como a autonomia financeira da instituição – foram dois dos principais compromissos assumidos pela reitora desde o início de sua gestão. Sua articulação junto à comunidade acadêmica, aos deputados estaduais e ao governo do estado foi fundamental para que esse sonho das categorias fosse tornado real.

“Sempre garantimos o compromisso de lutar para que esse dia chegasse, e ele chegou. Assim como a autonomia financeira, os planos são um instrumento fundamental de valorização de nossos servidores, que merecem demais. Se a Uern é hoje uma universidade referenciada na sociedade, deve-se isso e muito às pessoas que constroem a universidade todos os dias. Estou extremamente feliz e grata de poder vivenciar este momento na condição de reitora da Uern”, comentou Cicília Maia.

Para ela, a unidade entre todos os segmentos e administração da Uern, assim como o apoio da sociedade, do governo e dos parlamentares tornaram possível que os planos se tornassem reais. “Em todo nosso trabalho destacamos a importância do diálogo, transparência e unidade. É com essa energia que estamos construindo um momento muito especial para a nossa universidade. Para isso, temos a alegria de contar com o apoio de muitas pessoas – da universidade e fora dela. O papel da governadora Fátima Bezerra, do presidente da Assembleia Ezequiel, e de cada deputada e deputado foi imprescindível para que pudéssemos fortalecer a universidade com pautas vitais como a autonomia e os planos de cargos dos servidores”, comentou.