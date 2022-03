Plano de Cargos e Carreiras dos servidores da Uern deve ser votado até próxima semana

Na terça-feira, 8, representantes da Associação dos Docentes da Uern (Aduern) e da Reitoria da instituição se reuniram com os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa. O encontro teve como objetivo dialogar sobre a importância e urgência da aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

O deputado George Soares explicou aos representantes como será na tramitação do projeto do PCCR na comissão. Ele afirmou que foi realizada uma reunião administrativa, na manhã de ontem, para discutir os projetos que foram encaminhados. Na ocasião, foi decidido que o relator do projeto de PCCR dos docentes da UERN será eu e dos técnicos será o deputado Francisco do PT.

A reunião de líderes da Assembleia Legislativa já ficou marcada para esta quinta-feira, 9, e para a quinta-feira, a partir das 9h30. Na reunião serão avaliados os pareceres dos projetos. “Na própria quinta ou na terça-feira, 15, vamos ler a matéria para ser votada no dia seguinte. Vamos garantir essa velocidade pois sabemos que foi um pedido de todos vocês” destacou George Soares.

A informação foi confirmada pelo relator do projeto. “O colegiado de líderes definiu que as matérias relacionadas ao PCCR da UERN foram dispensadas da tramitação regimental. Amanhã teremos uma reunião extraordinária da CCJ e possivelmente amanhã mesmo a matéria já estará sendo anunciada para votação em plenário na próxima semana”, destacou Francisco do PT.

De acordo com a ADUERN, a aprovação do PCCR dos servidores da Uern garante a dignidade dos trabalhadores da instituição, pelo menos, num curto espaço de tempo. “Não é a proposta dos sonhos, precisará sem melhorada no futuro, mas sem dúvida sua aprovação na próxima semana representará oxigênio na dinâmica da universidade e na garantia de direitos”, destacou o presidente da Aduern, Neto Vale.