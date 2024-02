PL dispara alerta para evitar uso de recursos públicos em ato pró-Bolsonaro

O líder do PL na Câmara, deputado Altineu Côrtes, disparou a parlamentares e políticos do partido um alerta para que não utilizem recursos públicos para participar do ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 25, na Avenida Paulista.

A determinação, disse ele à CNN, é para que as viagens e deslocamentos não sejam custeados nem com recursos do fundo partidário, nem com verbas de gabinete. “Acho que todos sabem bem que não podem fazer uso de recursos públicos para este ato, mas estamos lembrando de qualquer forma”, disse Côrtes.

O ato em apoio a Bolsonaro está sendo financiado pela Associação Vitória em Cristo, ligada ao pastor Silas Malafaia.