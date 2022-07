‘PL confia na urna eletrônica’, diz deputado vice-presidente do partido de Bolsonaro

Capitão Augusto fez a afirmação à GloboNews depois de ter participado de uma reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin. Também esteve na reunião o presidente da legenda, o ex-deputado Valdemar Costa Neto.

O deputado disse que a posição do partido sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral foi transmitida a Fachin, um dos alvos preferenciais dos frequentes ataques do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde o início da pré-campanha, Bolsonaro vem questionando — sem apresentar provas — a credibilidade das urnas eletrônicas e levantando suspeitas infundadas de fraude na eleição deste ano e nas de anos anteriores.

Segundo Capitão Augusto, Fachin ouviu dele e de Costa Neto que o PL confia nas urnas e que a eleição vai transcorrer com “lisura e transparência”.

“Falamos que o objetivo não é nenhum tipo de interferência ou fiscalização em cima do TSE. O próprio TSE convida os partidos para participarem, mas normalmente eles não participam”, afirmou o deputado.

Segundo ele, o PL quer participar “com o intuito de colaborar, de ajudar. Não é para questionar, atrapalhar, fazer auditoria ou intervir, nada disso”.

“O PL confia na urna eletrônica, e o resultado das urnas será respeitado. Confiamos que a eleição vai transcorrer com lisura e transparência, sem problema algum”, declarou Capitão Augusto.