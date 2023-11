Pizzaballa: a libertação dos reféns é um primeiro passo para o fim do conflito

ANDREA TORNIELLI

A libertação de alguns reféns é o primeiro passo para o fim do conflito em curso entre Israel e o Hamas. Foi o que afirmou o Patriarca de Jerusalém dos Latinos, cardeal Pierbattista Pizzaballa, contatado por telefone pela mídia do Vaticano.

Como o senhor comenta as notícias das últimas horas?

“O fato de se ter chegado a um acordo sobre a libertação de pelo menos alguns dos reféns é positivo, porque até agora o único canal de comunicação era o militar. Em vez disso, esse é um primeiro passo para aliviar a tensão interna e internacional. Além disso, é também uma maneira de começar a iniciar outras soluções além das militares: quero dizer, soluções para acabar com o conflito”.

Houve diferentes reações à notícia da libertação dos reféns, certamente de satisfação. Mas também houve alguns comentaristas que acham que, de fato, a negociação em si é, de certa forma, uma derrota…

“Aqueles que – vamos chamá-los de ‘falcões’ – querem identificar a paz com a vitória talvez pensem assim. Mas a paz, a resolução do conflito, não pode ser uma vitória absoluta. Ela não existe. Portanto, está claro que a solução não pode ser deixada apenas para os militares. Está claro que a política deve retomar a situação em suas próprias mãos, dar acima de tudo perspectivas, porque os militares não as têm. Portanto, está claro que as negociações, a libertação dos reféns, são os primeiros passos para iniciar os caminhos das perspectivas políticas para Gaza após essa guerra. Isso é necessário”.

Temos relatos de que as pessoas deslocadas na parte norte de Gaza estão tentando retornar ao que, imagino, na maioria dos casos, são casas destruídas. O que isso significa?

“Até onde sei, ainda não existe essa possibilidade. Alguns querem voltar porque a situação, mesmo no sul de Gaza, onde todos esses milhões de pessoas estão amontoados, não é fácil. Então, eles querem sair de lá, eu entendo isso muito bem. Até mesmo nossos cristãos, que estão fechados dentro do complexo da pequena igreja, mal conseguem sair. Mas enquanto não houver uma perspectiva política clara ou clareza sobre os próximos passos, isso ainda não é possível e pode até ser perigoso”.

Como o terrorismo pode ser derrotado? Como se pode derrotar uma ideologia como a do Hamas?

“Não é simples. É preciso remover, pouco a pouco, com paciência – os tempos são longos – tudo o que alimenta essa ideologia. Portanto, é preciso remover as raízes. É inútil cortar os galhos, porque eles podem voltar a crescer. Antes de tudo, é preciso dar uma perspectiva aos palestinos. Eu já disse isso e sei que muitas pessoas não gostaram: é preciso dar a eles uma perspectiva nacional que eles ainda não têm. Essa guerra é um testemunho muito claro de que os dois povos não podem viver juntos, pelo menos não neste momento. Eles precisam ter uma perspectiva clara, definida e precisa, mais do que tem sido o caso até agora. Além disso, há outro aspecto. O Hamas também é uma ideologia religiosa; portanto, o diálogo inter-religioso é muito importante, assim como é muito importante nutrir e desenvolver um discurso religioso que não seja focado no ódio”.

O que podemos fazer como cristãos, mas, em geral, como pessoas que, embora vivam longe desses lugares, os sentem próximos, porque são os lugares da vida, da existência terrena de Jesus? O que podemos fazer também em nível de opinião pública?

“Em primeiro lugar, a oração pelos fiéis, que é a primeira coisa a fazer. Depois, há também a necessidade de apoio real, inclusive apoio humanitário. Outro aspecto importante: tenho visto que há fortes divisões no mundo, uns contra os outros. Quase parece que é impossível amar os dois. Acho que é importante, como cristãos, sermos claros também em nosso discurso, mas não exclusivos. Chamar as coisas pelo nome, em sua verdade, e ao mesmo tempo tentar manter relações abertas com todos e dizer a todos, a ambos, que os amamos”.

Vatican News