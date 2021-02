Pipa recebe força-tarefa para conter aglomerações

Em razão do não cumprimento das medidas de segurança e aglomerações no final de semana, a governadora Fátima Bezerra determinou que uma equipe das forças de segurança do Rio Grande do Norte (RN) fosse enviada para Praia de Pipa, em Tibau do Sul. Em entrevista ao Jornal GloboNews, na tarde desta segunda-feira (15), ela destacou que a força-tarefa é chefiada pela cúpula da Segurança Pública, tendo à frente o coronel Francisco Araújo.

“Aquilo (em Pipa) é inaceitável. Inaceitável… Estamos encaminhando as forças de segurança para que as cenas, de completo desrespeito, de falta de solidariedade, não se repitam, especialmente neste momento em que estamos com os principais hospitais de referência do Estado no atendimento a paciente de Covid, com 100% de ocupação dos leitos críticos”, disse a governadora.

Fátima Bezerra relembra que em 02 de fevereiro foi publicado um decreto suspendendo todo e qualquer evento comemorativo de carnaval, inclusive prévias carnavalescas e similares, promovidos por entes públicos ou privados, e reforço da fiscalização estadual nos municípios em relação a festas/eventos e obrigatoriedade do uso de máscara.

Diante do preocupante cenário em Pipa, a governadora não descartou aplicação de multas por desrespeito às normas sanitárias. “Naturalmente, pregamos o diálogo, mas onde houver omissão municipal, o Governo vai agir porque o que está em jogo é a vida das pessoas.” Ela ainda fez um apelo aos jovens, que são o público predominante nessas festas: “a juventude precisa cuidar de seus pais, dos seus avós, dos seus filhos. Espero que haja bom senso, empatia, solidariedade, que haja o sentimento de amor ao próximo.”