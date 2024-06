“Pingo da Mei Dia” 2024 movimentou R$ 77 milhões, afirma UERN

Nesta sexta-feira, 14/06, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL) recebeu os resultados do estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) sobre os resultados econômicos gerados pelo “Pingo da Mei Dia”, evento que abre o Mossoró Cidade Junina.

O “Pingo”, como é carinhosamente chamado em Mossoró, gerou um crescimento no volume de recursos gerados com os gastos dos turistas/moradores locais em relação ao ano passado. “O valor do ticket médio teve uma elevação significativa saindo em 2023 de R$ 225,67 para R$ 346,50 gerando um valor de RS 77 milhões de reais, aquecendo a economia (emprego e renda)”, explicou o professor Leovigildo Cavalcanti, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas (FACEM), coordenador da pesquisa.

A pesquisa é uma parceria da UERN com a CDL/Mossoró com a finalidade de buscar o desenvolvimento de ações que busquem a atração de novos investimentos e a maximização/efetividade dos gastos/investimentos públicos. “Deixamos claro que o presente estudo é uma pesquisa científica sem nenhum viés político ou partidário. visa unicamente balizar as condutas futuras para o fortalecimento do evento MCJ”, reforça o professor Leovigildo.

O professor sugere um maior sugere um maior investimento para atração de turistas de outros Estado. “É para incorporar um perfil de turista que gere mais gastos e divisas para o município”, argumentou.

Foram entrevistados 163 pessoas. A pesquisa tem um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 2%. No Mossoró Cidade Junina serão aplicados 950 questionários aos turistas/moradores.