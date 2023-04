PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCXCVII)

Bom Samaritano, depois de Delacroix; de Vincent Van Gogh)

Para o amigo Marcus Saraiva

Um cavalo chegou ao campo. Sem noção, feriu-se no arame da cerca.

Desorientado, caiu na vala que abriram para a construção do silo.

— Cavalo doido!

— Não, Pedrinho, melhor seria dizer cavalo cego! — adverti.

Pedrinho girou em torno de si, meteu as mãos nos bolsos da bermuda e

indagou-me:

— Padrinho, a gente sempre se confunde assim na vida?

Como responder a Pedrinho nunca me fora fácil, pensei, pensei… e

respondi:

— Muitas vezes, rapazinho, toma-se por louco aquele que nunca foi bom

de vista.

E, antes que Pedrinho me constrangesse, toquei-o para dentro de casa:

— Vamos. A esta hora sua tia já deve estar a gritar por nós dois.

— Como cega ou como louca, padrinho?

PÚBLICA

No alto da cumeeira da casa-grande, um peru com arroubos de galo.

— Desce daí, seu desnorteado! — clamou Lídia, a velha cozinheira.

— Esta fazenda sempre me pareceu terra de malucos. E agora até os

bichos perderam o senso — vituperou Alcebíades Pandófilo, o vizinho

rabugento.

— Valei-nos, Nossa Senhora do Desespero! — orou Matilde Donzela,

sempre a rogar pela intercessão divina.

Daí a pouco um tiro de espingarda pôs tudo no seu devido lugar.

— Cozinhe esse peru para o almoço de amanhã, Lídia. E o compadre

Pandófilo é o nosso convidado de honra! — falou Sigefredo Mitis, herdeiro

daquelas várzeas.

Condenado ao escárnio da turma, Flavinho resolveu mergulhar no

silêncio.

Com uma semana, atribuíram seus novos modos à casmurrice. “Isso

vem de pai para filho. Seu avô vivia calado; o pai, nem se fala!”

Mês seguinte já captaram em sua mudez um quê de indescritível. “Tanto

silêncio deve esconder coisa que nunca vimos. Sei não!”

Sete meses depois a cidade inteira o incensava como o novo profeta.

“Quando ele quebrar o silêncio, creiam, todos os mistérios do Céu e da Terra

nos serão revelados!”

Na manhã de hoje, Flavinho, após servir-se de uma farta refeição,

presente dos seus seguidores, arrotou como um leão.

Todos viram naquele seu ato o anúncio do Apocalipse. “O fim está

próximo!”

PÚBLICA

No início da noite Acácio bate à porta. Mal se instala na sala, já me pede

que lhe sirva um café. Quando lhe sirvo, ele me revela:

— Vim aqui dividir com você algo que descobri.

Sento-me e espero. Acácio pigarreia e me diz, com voz de recital

poético:

— “El silencio no es una ausencia de sentido; al contrario: aquello que

no se puede decir es aquello que más nos toca”.

— De quem, Companheiro Acácio?

— Octavio Paz. Muito mais interessante do que qualquer dessas suas

“Pílulas para o silêncio.”

E se retira, deixando-me com a máxima de Paz a ressoar em minha

mente.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-

grandense de Letras.