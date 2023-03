Pílulas para o Silêncio (Parte CCXCV)

Clauder Arcanjo*

(A banheira, de Edgar Degas)

Para o amigo Galileu Viana

Eucânio Súcio nunca fora muito chegado a um banho. Quando criança,

corria da chuva. Alegava pavor a raios e trovões. Jovem, não comparecia a

nenhum dos piqueniques nas cabeceiras do rio. “Não posso me expor a

acidentes”, argumentava.

Já invadido pelos anos, tornara-se um curioso nas artes da perfumaria,

dizem que no intuito de substituir o castigo do chuveiro por umas gotas de

fragrância.

Quando Eucânio, rapaz velho, caiu de amores por Florípedes Dalva, ela

de pronto fez-lhe jurar:

— Se de fato me amas, senhor Súcio, quero-o bem banhado.

Entrou então embaixo d’água como para cumprir uma condenação. E,

seja dito, ele teve direito a alguns afagos de Dalva naquela noite.

No entanto, na manhã seguinte, Eucânio Súcio caiu doente, com febre

muito alta. Para morrer de pneumonia uma semana depois. Limpidamente

apaixonado.

& & &

Almacílio Ferrácio era homem de opiniões pétreas.

Na política, um conservador de nascedouro. Filho, neto e bisneto de

tradicionais latifundiários de Licânia.

No esporte, a preferência pelas vaquejadas. “Coisa de cabra corajoso!”,

defendia Almacílio com o relho na mão.

Quando do nascimento de Maria Helena, Ferrácio, já entrando na casa

dos cinquenta, viu-se abobalhado por aquela “pequeninha tão frágil”. Ele que

tivera apenas varões.

Com os anos, Almacílio passou a somente ter ouvidos para as opiniões

de Heleninha. Como esta se fez defensora dos excluídos, Ferrácio anunciou

uma polpuda doação mensal ao Lar da Caridade de Licânia. Ao perceber que

ela detestava o sofrimento das quedas de boi, resolveu migrar para o gamão.

Semana última, Almacílio Ferrácio teve que suportar o anúncio do

primeiro namoro da herdeira querida. Quando o pretendente foi entrando na

sala, Ferrácio cuidou de adverti-lo, recebendo-o com a peia em riste:

— Nesta família, seu cabra, só há donzelas, mulheres casadas ou

viúvas.

& & &

Quando Adalmires chegava em casa e dava com o esposo banhado,

barba feita e de bermuda nova, ela sabia que aquele santo queria outro altar de

núpcias.

Certa tarde ela entrou em casa acompanhada de uma enxaqueca

ferrenha. Ao perceber o esposo arrumado e querente, Adalmires foi depressa

advertindo-o:

— Tome um copo de água bem gelado, meu velho, que essa vontade

condenada logo passa.

& & &

Quando o boticão pegou no dente avariado, o dentista fez força, jogando

a coitada da mulher de um lado para o outro. Nada da raiz soltar-se, a infeliz a

gemer e a lamentar-se, apesar do efeito do anestésico.

Quase uma hora depois, os dois suados, dentista e paciente, o siso foi

extraído.

Na saída, a pobre dama abriu a bolsa, pagando o ajustado. O filho mais

novo, que a tudo assistira, reclamou:

— Você sofreu, gritou… e ainda dá dinheiro a esse desgraçado, mãinha!

& & &

Quem nasceu em chiqueiro julga estranha a florada mais perfumosa.

Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras