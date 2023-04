PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCXCIX)

Clauder Arcanjo*

(Pintura “O violoncelista”, de Amedeo Modigliani)

Releio alguns livros que estimo e concluo que o meu inferno está na

mestria dos clássicos.

Minha sorte é a teimosia ser o apanágio dos medíocres.

& & &

Noto na parede branca, em frente ao meu prédio, os vestígios de uma

pichação antiga. Imagino-a e tento reavivá-la, mas nada me acode.

— Uma obra aberta! — declaro em tom professoral, enquanto um

transeunte me julga como mais um maluco à solta.

& & &

A sirene de uma ambulância soa entre o tráfego de final da tarde. Aquilo

me leva à cova do silêncio.

Alguém sofre, imagino, enquanto no umbral do crepúsculo um pássaro

chilreia animado.

A Natureza não liga para o sofrimento humano, filosofo.

& & &

Companheiro Acácio me comunica que já leu e releu todos os meus

aforismos.

Resolvo, então, interrogá-lo:

— E o que me dizes?

Acácio cofia o bigode bem aparado, sunga as calças de linho e declara:

— Está pronto para a minha crítica, Clauder Arcanjo?

— Claro, senão não te interrogaria!

Ele se afasta um pouco, põe a mão no trinco da porta, deixando-a

entreaberta, enquanto afirma ligeiro:

— O teu melhor aforismo, Clauder, foi aquele que ainda não escreveste.

Quanto aos já publicados, as traças se encarregarão do merecido olvido.

& & &

Se não imaginas, a verdade não te acolherá. Se não buscas o

verdadeiro, o universo da ficção nunca será a tua morada.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-riograndense de Letras.