PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCLXV)

Entre cartas e silêncio

“Se amais vossos mortos, confiai neles a ponto de amar seu silêncio.”

(Amélie Nothomb, em Sede)

Teve tanta saudade dela que pensou em lhe escrever uma carta.

Tomou do papel, rabiscou uma sentença, riscou-a, revisou-a, a reescrevê-la seguidas vezes.

Após a sétima leitura do início da missiva, concluiu: “O melhor é respeitar o seu silêncio”.

&&&

Errava quando calava, enganava-se quando bradava. Resolveu desistir de tudo, sumindo sem deixar rastos nem bilhete de despedida.

Pouco depois, Licânia se dividia: metade dos moradores a assacar-lhe a pecha de covarde, a outra metade a imputar-lhe a glória de desbravador das províncias d’além rio.

&&&

“Tolo é aquele que confia em outro tolo”, professava João Américo, ladeado pelo gato Nabuco. Este a expiar, faminto, a porta de entrada, a miar com saudade do pragmatismo do Companheiro Acácio.

À meia-noite deu-se o retorno daqueles que haviam saído em busca da boia. Quando João Américo quis fazer uso da palavra, expondo os fundamentos basilares da teoria da hermenêutica do feijão dividido, Nabuco armou-se com as suas garras afiadas e pôs por terra qualquer arroubo filosófico. Jantaram em silêncio, apesar dos arrotos metafísicos do descontente proto-filósofo das ribeiras do Acaraú.

“Tolo é aquele que filosofa, com fome, perante um prato de comida”.

&&&

Saiu antes que dessem o veredicto.

— A justiça não é para este mundo!

— A justiça é filha dileta desta nação!

Falou tais máximas quase simultaneamente, deixando para quem as ouvisse o crédito de escolher uma delas, quando da promulgação da sentença.

&&&

Havia uma desconfiança tão patente em seus modos, que cada palavra sua já trazia em seu bojo um batalhão de suspeitas.

&&&

Nobreza no sertão é o império da barriga cheia. E sabido, para os ribeirinhos de Licânia, é tido e havido como primo-irmão do mais reles salafrário.

&&&

Sentia que o tempo o julgava eterno, até os dezoito anos. Quando chegou aos cinquenta, passou a desconfiar da eternidade prometida. Aos noventa, entre achaques e quizilas mil, rezava todos os dias para que a sua existência chegasse ao fim.

Navego

a caneta pelo rio

das palavras.

Alcanço a foz do poema.

(Hildeberto Barbosa Filho, em “Coisas”)

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.

