PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCLXIII)

Clauder Arcanjo*

(Pintura “Vênus no espelho”, de Peter Paul Rubens)

Amargo, não…

“Há a terra onde nós nascemos, e há a mulher que nós amamos. Tudo mais é reflexo…”

(Alvaro Moreyra, em As amargas, não…).

Nesta manhã chuvosa, o cheiro de terra molhada me transpõe para a província. A mulher que eu amo, bem junto a mim, mata a saudade do meu chão.

&&&

Nos reflexos dos teus olhos, a certeza da refração da luz da minha paz.

A cidade nem sabe o que sinto por ti. Pouco importa, a tua beleza, amada, e o conforto do teu colo me bastam.

&&&

Só me agrado da noite quando divido o leito com ela. Ela a me dizer: “Não ligo para o teu sono atribulado, muito menos a sinfonia dos roncos; e acho lindo quando usurpas, no meio da madrugada, os lençóis só para ti.”

O amor tem razões indecifráveis.

&&&

Cobri teus olhos e pedi: “Me mostra por onde anda a estrela da manhã.”

Viraste e, de olhos fechados, beijaste-me os lábios, ardente, a me confessares: “Está sempre em mim, quando estás aqui!”.

&&&

Há dias em que a paixão nos deixa parvos, o amor nos cobre de tolices, e a comunhão dos corpos instala a república do silêncio entre nós dois. Enfim, em tais momentos revelamo-nos a própria definição de almas gêmeas.

&&&

“O tempo feliz é sempre o tempo que passou.”

Ao ouvir tal sentença, ela se rebelava contra o lugar-comum e se punha a soprar-lhe carícias presentes, até jogar por terra a máxima, julgada por ela, tão descabida.

&&&

Seu amado era lobisomem, todos professavam nas calçadas de Licânia.

Isso porque, nas noites de sexta, ela ficava só, a esperá-lo uivando de paixão.

&&&

Muitos louvam a minha calma. Puseram tal máscara em mim, e eu não consigo mais me libertar dessa condenação.

Há momentos em que a fúria é a melhor resposta.

&&&

Faz-se imperioso devolver ao circo os melhores palhaços. Na política, reparem bem, há uma boa geração de bufões.

“Nunca um desejo me afligiu. A imaginação me deu tudo.”

(Alvaro Moreyra, em As amargas, não…).

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.