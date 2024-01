PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCCXXXVIII)

(Pintura “A Leitura”, de Renoir)

De todo o escrito só me agrada aquilo que uma pessoa escreveu

com o seu sangue. Escreve com sangue e aprenderás que o sangue é

espírito.

(Nietzsche, em Assim falava Zaratustra)

Vago pelo interior da minha biblioteca, perdido entre lembranças

literárias: passagens dispersas de obras consagradas.

O compromisso da página semanal me chama à escrivaninha, mas a

inspiração não atende aos meus rogos. Suplico aos deuses da literatura. Todos

me fazem ouvidos moucos. Nada, nada; tão somente pedaços de frases de

outros escritores (Pedro Nava, Manuel Bandeira, Machado de Assis, Cecília

Meireles, Cervantes, Molière) enrolados e emaranhados num novelo confuso:

sem sentido, ponta ou siso.

Abro a janela e um pardal silente cata escolhos no pátio. Assim como

eu, deve sofrer de prisão de canto. Para mim, o cantar de um pássaro é a sua

crônica diária, aves de província. Não à toa que os grandes cronistas são

saudados como sabiás.

Volto para o meu posto de observador de escritório, fecho os olhos e

percorro os desvãos da memória recente: nenhum ato ou fato digno de registro.

Melhor, digno de uma prosa poética.

Alguém bate à porta:

— Clauder Arcanjo?! Ouvindo estrelas?

A voz do Companheiro Acácio me traz de volta ao cotidiano.

— Bem-vindo, Acácio. Entre, a casa é sua.

Mal abro a porta, ele já dispara:

— Se eu fosse você, Arcanjo, aposentaria a pena e me recolheria à

condição de leitor. Vejamos: Balzac, Pirandello, Proust, Dickens, Thomas

Mann, Tolstói, Eça… Nenhuma história sua rivaliza, nem chega perto de uma

anotação desses mestres.

Levanto-me e resolvo enfrentá-lo:

— E quem aqui pediu a sua opinião, seu filho de…

Arregala os olhos negros, ajusta os óculos e, sob as vestes falsas da

humildade, ele contém a minha fúria:

— Senhor Clauder Arcanjo, tenha modos! Não vá dizer nada de que

possa se arrepender depois!

Nesse exato momento minha Biscuí entra e, com a sua voz conciliadora,

põe panos quentes no nosso embate:

— Clauder e Acácio, nunca vi tão grandes amigos como vocês. No

entanto, nos últimos meses, não dividem um instante sequer de paz.

— O problema, doutora, é que o seu marido é um tremendo…

— … é um tremendo parceiro seu. Respeita-o, lê tudo que você sugere,

zela por todos os seus conselhos, busca ao máximo alcançar as metas que

você, Acácio, estabelece para ele — completa Biscuí, deixando o Companheiro

a caçar palavras, a mastigar incômodas certezas.

— O problema, minha filha, é que este homem nasceu para me tirar do

sério, para…

— … para tornar você um escritor mais atento, menos preso aos

modismos, mais afeito à leitura e releitura dos clássicos, mais comprometido

em fugir dos lugares-comuns que infestam a literatura contemporânea. Em

resumo, ele é o melhor personagem seu — alerta Luzia, deixando-me na corda

do sem jeito. Mudo e confuso.

Biscuí se aproxima de mim, beija-me a face, enquanto pede:

— Sentem-se e escrevam juntos a crônica do domingo. Os leitores estão

à espera do que brotará da usina literária de vocês. Enquanto isso, permitam-

me, vou preparar um café.

E eis que a página nasce naquela tarde azul, numa placidez nunca vista

até então no convívio nosso.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-

grandense de Letras.