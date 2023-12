PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCCXXXIV)

(Quadro “As duas Fridas”, de Frida Kahlo)

De repente chegam os anos

como se viessem nos devolver a infância

De repente partem os anos

Como se fossem ordenhar a memória

(Ferreira Lima, em Outono do quase novo.)

Para mim, todo cego tem um quê de Jorge Luís Borges. As pedras no

caminho se parecem com a de Drummond, no meio do caminho. Cada rio que

me banha traz águas de Pessoa e do rio da sua aldeia, sendo na realidade

enchentes da minha província.

A meu ver, a realidade se completa no mundo da literatura: real e

presente junto aos meus passos.

Só entendo e me realizo naquilo que traduzo em palavras.

& & &

Sábia orientadora, mamãe me advertia:

— Não profira más palavras, filho!…

Tal orientação torna o meu mister de escritor uma luta diária e difícil:

nunca sei se estou evitando as “más palavras” que Maria, boa mãe, me exige.

& & &

Topei comigo na noite de Natal e senti vergonha do presente que dava

ao mundo.

& & &

Suspirava outonos e seus desejos caíam no chão de sonhos mortos.

Ao se perceber primavera, refloriu os brotos de esperança e encantou o

arco-íris do novo dia.

& & &

Pândego se irrita se a piada o coloca como a figura central do riso.

& & &

A infância se torna valorizada quando a memória a recupera do

esquecimento dos anos.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-

grandense de Letras.