PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCCXXXII)

*Clauder Arcanjo

(Cristo na tempestade do Mar da Galileia, pintura de Rembrandt)

Paulino Condespo cuspiu de lado, enxugou os lábios grossos e disparou: — Não queria. Mas, vocês sabem. Se não, imaginam. Pois é. Saber que se tornará avô põe a gente, assim. Assim, zonzo. Vocês nem podem sonhar. Só quando viverem o que estou sentindo. — Mas, pai, não se emocione tanto! — E quem disse que estou emocionado, filha? Ora! Avô?! Ou melhor, vovô. Não, prefiro vovozinho. Ou vozinho? Painho?!… & & & Partiu em busca de tanta coisa que se esqueceu de garantir o que já tinha. O que lhe fora próximo não era julgado com o valor devido. & & & Ana Mancrúcia sofria de desmaios frequentes. Certa noite, Mancrúcia, após passar por mais um piripaque, foi levada às pressas para o posto de saúde de Licânia: — Vamos examiná-la, minha senhorita. Precisarei auscultá-la — comunicou o jovem médico. E, ao sentir o ritmo daquele peito, o doutor… desmaiou. & & & Pôs tudo no seu canto certo: livros nas estantes, roupas nas gavetas, cereais na despensa. Após concluir, sentou-se na cadeira ao centro da sala e ficou incomodado. Como se agora estivesse sem lugar naquela casa. & & & A altura de uma mesa já é um Himalaia para qualquer sapo. & & & Condecoração demais atrofia a pena do mais exímio cronista. *é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.