PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCCXXIX)

(Mulher leitura, pintura de Pablo Picasso)

Sobrou nas contas dos amigos, pois sempre exorbitou na ganância pessoal.

& & &

Talvez subsistisse na lembrança dos seus, caso não houvesse esquecido até de si mesmo.

& & &

Daria um ótimo aprendiz, quem sabe até um mestre promissor, se ele não outorgasse a si o falacioso dom da autossuficiência.

& & &

Fez quando quis, perdeu quando renunciou, cedeu quando abusou… E, ao perceber na velhice o seu mísero legado, não havia mais tempo de refazer o caminho.

& & &

Soltou bravos gritos antes de conhecer a fera: ninguém é valente por antecipação.

& & &

Cada casa com o seu telhado, cada rebanho com o seu pastor, cada politiqueiro com a sua arraigada demagogia.

& & &

Depois de seguidas derrotas, aprendeu a reconhecer o supremo valor de um digno inimigo.

& & &

Dai a vós o que vos interessa. Assim portando-se, merecereis ao menos o respeito dos avessos ao fingimento.

& & &

Indagava tanto aos outros sobre o próprio sucesso, que tamanha inquietação manchou indelevelmente o seu brilho.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.