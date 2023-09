PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCCXX)

Clauder Arcanjo*

(Pintura “O Anjo Caído”, de Alexandre Cabanel)

Confidências a José Alcides Pinto

Sim. Entra o sol. Entra o sol

e esplende. E o lustre acende

do assoalho. Pesadas cortinas vedam

o salão. E o silêncio que é seda cede

aos meus passos intranquilos.

Sinto a tua presença magérrima, com tua voz de fauno hiante. Assomos de silêncio, entremeados por fúrias taurinas, como se a querer amar a noite num coito arfante.

Na sala, sobre a mesa iluminada apenas por teu riso, Alcides, o segredo do estreito caminho entre a alegria e o undécimo pesadelo. Na tua presença, a noite se reveste de luxúria. “Ignorado /és do mundo atual — pássaro de sombra /que penetras no templo fechado e /no meu antro escuso se aninha.”

& & &

As navalhas estão abertas sobre o fígado.

Elas acusam o pescoço dos loucos e dos amantes.

As navalhas voam na asa do pássaro perseguido;

cintilam nos olhos do suicida e do náufrago.

Doravante, espada erguida na espera do último ato, o bêbado abraça o louco e ambos erguem um brinde ao Diabo.

Na galharia dos benjamins da cidade, o passaredo prenuncia o enterro da madrugada. De bicos fechados, de olhos baixos, como a negarem a natureza que os fizera pássaros.

— Salve, José Alcides Pinto! — professa a última vítima da cachaça pelos náufragos velada.

As navalhas estão sobre si mesmas se ferindo.

As navalhas resvalam na superfície do mar e sob as hastes

das rosas e os pés do defunto estão erguidas e com que

feroz brilho e diáfano silêncio os devoram

& & &

Estarei sempre presente diante dos teus olhos sem que me

vejas nunca.

Tua presença, tal qual o bulício das carnaubeiras nas várzeas do Acaraú, poeta, é nota constante nas caminhadas dos filhos de Licânia. Ora azucrinando-nos a pele e a libido; ora afugentando do nosso cotidiano a danosa e malsã rotina.

Estarei sempre contigo nos difíceis momentos inapeláveis

da morte. Ou sob os templos, onde não correm os rios da

infância. Mas onde habita o enigma

& & &

Pobre louco, pobre louco

rico e pobre como que:

pobre sim, não por querer

ser rico, mas por dever

Tua loucura foi (é e sempre será) a maior riqueza da minha terra. Riqueza, não por ter cobres, mas por desvelar todos os segredos dos pobres-ricos homens dos vastos rincões. Enfim, vestais usurários, pobretões do reles dever de ter.

Como se já pesasse sobre a cidade deserta agônico silêncio,

o poeta acocorou-se e mijou todo o vinho que lhe pesava na cabeça.

& & &

Teu riso limitado

claro como o canto

e vivo como o olho.

Teu poema ilimitado, José Alcides, claro cântico, vívido como se fruto pleno como um olho.

Teu mundo recluso

entre objetos tristes

de uso particular, doméstico.

Uma xícara, uma toalha, um verso

tocado por teus dedos sensíveis.

Nosso mundo escancarado perante fainas supostamente alegres de uso coletivo, orgiástico. Uma televisão, uma canalha… Sobre os escombros, um poema teu, elevado por poucas vozes sensíveis.

Teu lento morrer

na fruta à mesa

que não te atreves.

Teu pobre dia

tão curto e longo

que desconheço

Teu poema ficará conosco, Poeta, pois “… ainda está envolto na /densa fuligem da noite /e que o sol não consegue raspar com seu estilete /de fogo.”

“Adeus, meu adorado anjo”

Fonte: Cantos de Lúcifer: poemas completos, de José Alcides Pinto (Rio de Janeiro: Edições GRD, 1966).

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.

