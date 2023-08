PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCCXVI)

Clauder Arcanjo*

Pintura “O violonista azul, de Marc Chagall)

A casa é um reino

de duzentas portas

onde os invernos deixam

marcas de suas botas.

Minha casa: reino da memória, legado dos meus antepassados, repasto

de tantos fantasmas. Entre os momentos de insônia, ainda ouço os sussurros

da minha avó Ana a perguntar por meu pai. Na noite escura, seus olhos

embaçados pelo glaucoma recolhem as vagas lembranças do meu eu menino

e tecem, no espelho do quarto, a imagem de quem fui e de quem hoje me

perdi.

A casa é uma nau

de turbulentas velas

singrando os desejos

dos que moram nela.

Alteio a voz no meio da madrugada, como se a atestar minha vivência.

Tolo engano! Todo grito é mais prova de desejo do que de existência. Calo-me

e fisgo, no arpão do espírito, a presença da linhagem unida em torno de meus

pais, Maria e Zequinha: Dedé, Baía, eu, Tito e João Helder. À mesa, o serviço

da boa Lídia, a preparar e a nos ofertar o doce de leite como ambrosia da

província árida.

A casa é um porto onde a barca da morte

de quando em vez ancora.

Sento-me num banco da praça, os pombos bicam o chão de cimento e

eu embarco na canoa da tarde. Pouco depois, um papel se eleva do chão e faz

seu sobrevoo por entre as árvores e sobre mim. Presumo que leva em seu bojo

a carta primeira que escrevi para o mundo: narrava alvíssaras que nunca se

efetivaram, prometia alentos que jamais me acalentaram; porém narrava,

antecipadamente, clamores que me levaram a portos nos quais fui mais âncora

do que barco.

A casa é uma pilastra

que sustenta a alma

dos que vão embora.

Sei que continuarei singrando mares mil, pelejando por veredas

estranhas, alçando-me a céus inverossímeis. Bem sei que a força de que

disponho advém da casa onde fui criado. Hoje, criatura de quimeras e nuvens,

não posso ficar parado, pois os caminhos que palmilho me transformam de

poeira em homem-pilastra.

Minha casa levita na noite longa, e eu habito o seu reino sentado na

cadeira de balanço da sala, como se ungido herdeiro de despojos enluarados.

Isto me basta e me consola.

Obs.: trechos em itálico extraídos do poema “Reino”, de Francisco

Carvalho.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-

grandense de Letras.