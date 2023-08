PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCCXIV)

Clauder Arcanjo*

(Pintura “Moça lendo uma carta à janela”, de Johannes Vermeer)

Vocês estão loucos e seguiram o caminho errado. Tomam a mentira

como verdade e a feiura como beleza.

(Anton Tchekhov, em “A aposta”)

Semana última encontrei Companheiro Acácio cercado de livros, com

um lápis à mão e um bloco de anotações ao lado. Quando me aproximei,

PÚBLICA

percebi que ele conversava com os autores, lendo em voz alta o que recolhera

com seus olhos curiosos e exigentes:

— O homem vulgar espera o bom e o mau do exterior, quer dizer, do

carro e do escritório, enquanto o homem que pensa espera-o de si próprio.

Quando cheguei perto, percebi que ele extraíra aquela máxima do conto

“Enfermaria n° 6”, de Tchekhov.

Falamos sobre amenidades, em seguida tomamos um café e, de

repente, Acácio retornou ao escritório, voltando de lá com outra sentença:

— Por que Gregor estava condenado a servir numa firma em que à

mínima omissão se levantava logo a máxima suspeita?

Surpreso com a constatação de que o Companheiro andara a reler A

metamorfose, de Kafka, resolvi silenciar. Não fiz uso do silêncio omisso, mas

sim do reflexivo. Certas perguntas valem mais do que muitas respostas, nós

dois bem sabíamos.

Pouco depois resolvemos dar uma volta em torno do próprio quarto.

Acácio, com o seu jeitão sorumbático, a pentear o bigode fino, sopesando cada

pensamento que lhe assomava à mente. Digo isso devido ao seu olhar para o

alto: quando assim o faz, creia-me, é evidência clara de que anda preso à rede

das suas conjecturas filosóficas.

Incomodado, interroguei-o:

— Algo o aflige, Acácio?

— Nas memórias de qualquer pessoa, existem coisas que ela não revela

para todo mundo, só para os amigos.

— Pois então conte comigo! — encorajei-o.

— Existem memórias que ela não revela nem para os amigos, mas só

para si, e mesmo assim em segredo.

Pensei: já conheço essas construções. Quando fiz menção de revelar a

fonte de tamanha “sapiência”, Companheiro arrematou:

PÚBLICA

— No entanto, existem também, afinal, memórias que a pessoa teme

revelar até para si, e qualquer pessoa respeitável acumula um bocado de

coisas do tipo.

Bati-lhe nas costas, anunciando-lhe:

— Mergulhado em Memórias do subsolo, de Fiódor Dostoiévski!

Calamo-nos e ficamos cada um com suas próprias dúvidas metafísicas.

Quando a placidez do ambiente caminhava para nos mergulhar no pântano do

enjoo mútuo, Companheiro Acácio asseverou-me, com seu tom lacrimoso:

— Somos todos muito, mas muito solitários.

— Isso bem sublinhou David Foster Wallace, em uma de suas

entrevistas reunidas na obra Um antídoto contra a solidão.

Antes de me despedir, Acácio me confidenciou:

— Nosso encontro de hoje fez-me lembrar de uma passagem de

Cadernos de Lanzarote, de José Saramago. Parafraseando o mestre de

Memorial do Convento, estamos a agir da seguinte forma: dói-nos e mordemos

onde nos dói para que nos doa ainda mais, e isso talvez seja uma forma de

grandeza.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-

grandense de Letras.