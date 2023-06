PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCCVIII)

Da Perfeição segui em vã conquista,



Mas vi depressa, já sem a alma acesa,



Que a própria ideia em nós dessa beleza



Um infinito de nós mesmos dista.



(Fernando Pessoa)

Sobre o telhado do casebre uma linda flor resplandecia. Suas pétalas brilhavam mais do que o Sol, e eu, cativo de tamanha beleza, colhi-a com desejo. Vã conquista, pois, coitada, murchou depressa em minhas mãos malsãs.

& & &

Todo o calor que aquece a minha criação origina-se de um vulcão dentro de mim.

Se ele entra em erupção, pressinto, na dor da sua intensa queima, o brilho sublime da luz: palavra-vida, lava da inspiração.