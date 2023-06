PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCCVI)

Clauder Arcanjo

(Pintura “Paisagem de Santo Amaro”, de Anita Malfatti)

E só então foi que ele soube de que jeito estava pegado à sua

penitência, e entendeu que essa história de se navegar com religião, e

de querer tirar sua alma da boca do demônio, era a mesma coisa que

entrar num brejão, que, para a frente, para trás e para os lados, é

sempre dificultoso e atola sempre mais.

(João Guimarães Rosa, em Sagarana)

Precisava honrar com a promessa. Penitência por demais pesada, mas

não era hora de julgar o seu tamanho, e sim o proceder.

De manhã cedinho, o pedido perante a santa da Igreja Matriz:

— Mãe do Céu, me dê forças para aguentar!

Nos pés, o cansaço; no corpo, a fadiga; na mente, por vezes, a revolta.

— Te aquieta, demônio! — rogava, com os dentes rilhados.

À noitinha, a boia minguada e a rede velha na varanda. Único refrigério,

a brisa da madrugada. A cabeça em pesadelos, porém uma certeza: aguentara

mais um dia.

& & &

Quando desvendou os mistérios socados nos olhos do padreco novo,

que chegara a Licânia, uma decisão: nunca se confessaria com aquele

religioso. Um diabo não perdoa a um arrependido!

& & &

Acordou abraçado à tentação.

Levantou-se, sacudiu-se todo, tirou a roupa, dando nele mesmo uma

surra com cipó fino. Em seguida, espojou-se na areia do terreiro, aos urros

nunca ouvidos, enquanto os bichos desembestavam mata adentro, a fugirem

no rumo das ventas.

— Valei-nos, meu São Francisco! — clamava Salustino, enfiado no baú

da farinha, botando tudo a perder com merda e mijo.

& & &

Na primeira vez que se aproximou de Jussara, Sezão meteu-se em

grande desatino ao tentar puxar conversa com ela. Tal qual uma rês que se

põe a atravessar um atoleiro, quanto mais avançava, mais se perdia.

Semana depois, Sezão voltou decidido e tinhoso. Pegou as mãos dela,

apertou-as junto ao peito e, calado, fez-lhe juras de amor.

No inverno seguinte, a casa já pronta à espera da primeira cria.

& & &

Entre nonadas e estridências, o sertanejo prefere servir ao silêncio. A

madrugada resume, quieta, as ciências de todos os bafejos do dia.

& & &

O aviso de Guimarães Rosa, na novela “Minha gente”:

Vou dormir.

Em noite de roça, tudo é canto e recanto. E há sempre um

cachorro latindo longe, no fundo do mundo.

Fecho minha prosa, com nó e segredo. Guardo-me do sereno da

conversaria sem freio: esta não colhe espigas em roçado murcho, nem faz de

fuxico notícia de presteza afim.

Companheiro Acácio e o meu gato Nabuco a observarem calados, como

querendo “passar a sua tristeza para a gente”.

“Lá adiante, havia uma assembleia, caudejante e ruminativa, de bois e

vacas. Sobre eles, com elegância decadente e complicada pintura de

roupagens, passeavam os caracarás.”

Fonte: trechos em destaque extraídos da obra Sagarana, de João Guimarães

Rosa.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-

grandense de Letras.