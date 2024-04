Pílulas para o Silêncio (Parte CCCL)

Clauder Arcanjo*

Confidências a Antonio Carlos Secchin

Contra a treva da noite opaca

sinto a luz que prenuncia

teus versos me precipitando

no difícil coração da alegria.

A noite cai sobre mim como uma lâmina fria, enquanto leio versos que me trazem, ao (pres)senti-los, alegria.

Secchin, precipitas em mim o alento e uma inconstante melancolia; enquanto alguém, distante do meu eu e próximo da minha memória, instiga-me:

— Para que serve a Poesia, Clauder Arcanjo?

Sob o lençol do silêncio da madrugada, pouco me importa com resposta a tais indagações ou filosofias; e volto a me entregar à corrente das estrofes, algumas com um quê de troças fugidias. De mais nada carecia: tu, “um iluminado de sombras”, ao meu lado permanecias.

Vem de um sonho distante

o que aqui celebro novamente:

o amor e seu motor incessante

que incendeia de luz toda a gente.

— Mas o amor só não existe nas cartas?

Alguém, “Indagador obsessivo”, teima em se intrometer nas nossas Confidências, poeta Antonio Carlos; e eu fico surpreso com infausta intervenção.

Como a não querer dar voz a ente tão infame, silencio e retorno às páginas por ti concebidas. Contra tudo, eis que se insurge “o silêncio azul da tarde”.

& & &

Era um galo gago, por isso

a Noite não se despedia:

ficava presa num gargalo,

enquanto o canto não surgia.

No fim da madrugada ingrata, o galo não anunciava a alvorada. Socorri-me da poética de João Cabral, mas um poeta só não tece uma nova aurora.

Convoco, então, outros supostos vates e vejo-me diante de uma multidão de “zurros, miados e mugidos”. Tapo os ouvidos e concluo que teremos uma noite eterna, “quero aqui só lembrar o esquecimento”.

Toda a mata matutou:

se a Noite vai e o Sol não vem,

qual seria a cor de um céu

habitado por ninguém?

& & &

Nenhum poeta conhece

esse motor que maquina

a explosão da coisa escrita

contra a crosta da rotina.

Prometo, Secchin, em louvor aos grandes mestres que nos antecederam, buscar preencher o vazio que existe entre o sabido e o desconcerto do mundo. Apesar de suspeitar de que, quando se desvela um pouco desse mistério, abre-se-nos outro cadinho do não-revelado. E, assim, a sina se faz permanente, desafiante, contínua.

Tu, silente, advertes-me: “Como quase diz o ditado, promessas são dúvidas.”

Aqui estamos nós

unidos pelo sangue

e dispersos pela vida.

Sabemos de onde viemos,

mas não sabemos nossa saída.

& & &

Os ratos banqueteiam toda a história,

e avançam contra os cacos do presente,

seus dentes decompondo em pó a glória

de um futuro podado na semente.

Há as víboras, Secchin, que brotam da lida poética feito praga. Murmuram balidos, golpeiam a boa sintaxe, usurpam do verbo o sumo do espírito.

Eis que surge o líder do movimento, com a bocarra de dentes afiados, martirizando a métrica, arvorando-se supremo apóstolo do novo: do pós-pós-pós… A Poesia, combalida e exangue, aguarda pela ressurreição dos banidos.

Dá-me a tua opinião.

Crê-se o maior vate do planeta

um pigmeu no rodapé da poesia.

Implora a Deus por quem o louve.

Nada ouve? Ele mesmo se elogia.

& & &

“Não reclame do preço que lhe peço, /Deus me cobra uma santa comissão.”

Não estou a reclamar, Antonio Carlos Secchin, mas me calar seria motivo suficiente para a minha justa excomunhão. Eis-me fiel à Poesia que simboliza a vida.

O silêncio transborda pelo forro.

E eu não sei o que fazer de tanto

passado vindo em busca de socorro.

Fonte: trechos em itálico e em destaque extraídos da obra Desdizer, de Antonio Carlos Secchin (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2018).

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.