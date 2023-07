PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCCIX)

Clauder Arcanjo*

(Quadro “A aula de dança”, de Edgar Degas)

É curioso, no entanto, como às vezes muito tempo pode se passar até que as palavras habitem as coisas (…)

(Nathaniel Hawthorne, em A letra escarlate)

De tão curioso, Adamastor quebrou o ovo e, assim, perdeu o pinto.

& & &

No entanto, entre tantos entretantos, ele encarou o espanto e mergulhou nas águas de outros encantos.

& & &

De tanto esperar a sua vez, sereno e cordato, Calmílio percebeu que aqueles supostos amigos não esperariam nem respeitariam a sua vez.

& & &

Tempo de calmaria é sinônimo de preguiça e desperdício para quem se prepara para o audacioso exercício de navegante.

& & &

O poder jamais emanará do povo: eis a crença dos governantes que assumem o comando da nação com foros de cobiça, disfarçados de altruístas.

& & &

Todo passado é uma fonte inesgotável de denúncia contra os moralistas.

& & &

O verdadeiro escritor nunca descansa na busca incansável da palavra supostamente justa para ocupar o seu posto inglório na sentença inexata.

& & &

Há coisas na vida que mais se assemelham a fogos-fátuos nas glórias incensadas.

Tolo é aquele que se encantar com o ouropel em vez do prêmio justo.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.