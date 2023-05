PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCCIII)

Clauder Arcanjo

(Pintura “A Negra”, de Tarsila do Amaral)

Para Biscuí, sempre.

Dois carneiros de chifre não comem na mesma cumbuca.

(Waly Salomão, em Poesia total)

Na noite longa, sinto teus cabelos escorrerem pela saudade dos meus olhos: no aroma do teu perfume, no cheiro do teu xampu, nas cerdas macias da tua nuca a cutucarem as minhas lembranças, tão frescas do nosso último banho de paixão.

De repente, ouço, do outro lado da rua, o desespero de um amante solitário:

— Volta para mim, Cacilda!

E ela, com a mão na cintura e de nariz arrebitado, a desprezar o pobre enamorado:

— Me esquece, Geraldo!

E um bafio estranho tange para muito longe a recente saudade.

& & &

Tolo fui eu de pensar que tudo passaria.

Décadas depois, gamado ainda por minha tolice, concluo: tu apenas, amada, sempre me bastas.

& & &

Tento dormir na cama macia deste hotel, mas há uma espécie de espinho nestes lençóis. Não são cravos, somente um sentimento de incompletude: ao me ver sozinho, ao te sentir distante, ao perceber que faltam dias para dividirmos um pequeno travesseiro.

— Toda maciez se reveste de dureza, mísero Arcanjo! — arremata Companheiro Acácio, solteirão renitente.

— Hoje estou sozinho; daqui a pouco, acompanhado, enquanto tu… ficarás assim por anos e anos, seu… — devolvo-lhe.

& & &

Dois idiotas brigam por uma lufada que vem de tão longe.

Quando ela passa, eles, extenuados e quedos, não sentem a candura daquela brisa, que fora ofertada aos dois pelo deus do vento.

& & &

“O mundo que temos pela frente e que nos parece inabitável será no entanto habitado e talvez amado por algumas das criaturas que amamos.”

Leio e releio esse trecho de uma crônica de Natalia Ginzburg e concluo: “Sou um chato de galocha! Enquanto me preocupo com as futuras gerações, deixo de habitar, com alegria, os meus momentos presentes”.

No sofá, junto a mim, o gato Nabuco emite um miado de desprezo. “Não me pergunte jamais”.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.