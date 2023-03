PIB do Brasil cresce 2,9% em 2022

DW Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 2,9% em 2022, totalizando R$ 9,9 trilhões, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira (02/03) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O último ano do governo de Jair Bolsonaro foi marcado pelo fim das restrições das medidas impostas para combater a pandemia de covid-19, que contribuiu para o crescimento econômico, além dos estímulos fiscais adotados. O crescimento do PIB e dados sobre o mercado de trabalho indicam a recuperação da economia brasileira após o fim da pandemia.

O maior crescimento do PIB foi registrado no setor de serviços, 4,2%, no qual todas as atividades registraram aumento, de acordo com o IBGE. A indústria também contabilizou um crescimento de 1,6%. Já a agropecuária teve uma queda de 1,7%, devido à diminuição na produção e perda de produtividade.

Já a despesa de consumo de famílias cresceu 4,3% em relação a 2021, e a do governo, 1,5%. As exportações de bens e serviços aumentaram 5,5% e as importações, 0,8%.

Apesar do crescimento anual, o quatro trimestre do ano passado indicou uma desaceleração da economia, devido a queda de 0,2% registrada no PIB neste período. O recuo interrompeu o ciclo de cinco trimestres positivos.

De acordo com o IBGE, em 2022, PIB per capita avançou 2,2% em termos reais em relação ao ano anterior, alcançou R$ 46.154,6. Já a taxa de investimentos foi de 18,8% do PIB.