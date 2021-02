PGR denuncia Daniel Silveira ao STF por coação, agressões verbais e ameaças

O Ministério Público afirma que as atitudes criminosas do deputado estão configuradas por agressões verbais e ameaças aos ministros do STF.

“Em três ocasiões, o deputado incitou o emprego de violência para impedir ou tentar impedir o livre exercício do Poder Legislativo e do Poder Judiciário”, escreve o vice-procurador-geral Humberto Jacques, que assina a denúncia.

A PGR, portanto, considera que os vídeos com ofensas e com defesa de intervenção no Supremo seja uma espécie de “estratégia” do deputado Daniel Silveira, que é investigado no ato dos antidemocráticos.

Deputado Daniel Silveira é preso Foto: BETINHO CASAS NOVAS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Daniel Silveira é deputado federal e alega contar com imunidade parlamentar em seu discurso. No entanto, “a prática das infrações penais escapa à proteção da imunidade parlamentar, que não abrange esse propósito”, argumenta o MPF.

“As expressões ultrapassam o mero excesso verbal, na medida em que atiçam seguidores e apoiadores do acusado em redes sociais, de cujo contingente humano, já decorreram até ataques físicos por fogos de artifício à sede do Supremo Tribunal Federal”, escreve Humberto Jacques de Medeiros.

