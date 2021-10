Pfizer informa que pedirá aprovação à Anvisa para vacinação contra covid em crianças de 5 a 11 anos

A Pfizer informou hoje que vai pedir autorização à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aplicação da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório com a parceira BioNTech em crianças de 5 a 11 anos.

“A submissão do pedido junto à Anvisa para a aprovação do uso da vacina ComiRNAty, da Pfizer/Biontech, para crianças entre 5 e 11 anos deve ocorrer ao longo do mês de novembro de 2021”, disse a empresa, em comunicado.

A decisão ocorre um dia após um painel de especialistas ter aprovado uma recomendação à Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) para autorizar o uso da vacina contra a covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos, dizendo que os benefícios do imunizante superam os riscos.

Atualmente, a vacina da Pfizer já tem sido aplicada no Brasil e em outros países em adolescentes de 12 anos e acima.

Por Ricardo Brito

Da Reuters, em Brasília.

Fonte: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/reuters/2021/10/27/pfizer-pedira-aprovacao-a-anvisa-para-vacisa-contra-covid-em-criancas-de-5-a-11-anos.htm / Imagem: Getty Images