PF realiza operação nacional contra abuso sexual infantil; duas pessoas foram presas no RN

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (23) a Operação Harpia, que visa a prisão de ofensores sexuais de crianças e o resgate de vítimas. Até a publicação desta matéria, 47 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 24 estados e no Distrito Federal. Destes, três foram cumpridos no Rio Grande do Norte.

Os mandados de busca e apreensão (2 em Natal e 1 em Mossoro) acarretou na prisão em flagrante de duas pessoas, bem como a apreensão de diversos dispositivos eletrônicos (computadores, celulares). são fruto de investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da PF (DRCC), resultando em duas prisões em flagrante e apreensão de diversos dispositivos eletrônicos (computadores, celulares).

De acordo com a PF, em tese, os investigados responderão pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantil e estupro de vulnerável. A ação está a cargo da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil – CCASI/CGCIBER/DCIBER/Polícia Federal.

Foram produzidos os relatórios de análise para que as unidades regionais da PF dessem prosseguimento às investigações, com o cumprimento das medidas cautelares no âmbito de uma operação em todo o Brasil. A nível nacional, 27 pessoas foram presas durante a operação. O número pode ser atualizado ao longo do dia.