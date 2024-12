PF quer enviar em janeiro complemento de inquérito do golpe

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse à CNN que a força policial pretende enviar em janeiro um relatório complementar do inquérito do golpe.

“É um relatório complementar da análise dos materiais apreendidos na Operação Contragolpe”, afirmou.

O documento, ainda segundo o diretor-geral, apresentará ao Supremo Tribunal Federal (STF) novas provas e indícios colhidos em operações de busca e apreensão realizadas após a conclusão do inquérito principal.

No período, a força policial colheu depoimentos de integrantes dos kids pretos, tropa de elite do Exército, e realizou nova oitiva do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, no rastro de delação premiada.

Além disso, realizou busca e apreensão contra o general da reserva Walter Braga Netto e seu assessor, o coronel Flavio Peregrino.

Após a operação policial, a PF buscou seguir o rastro do dinheiro que teria sido entregue por Braga Netto aos kids pretos em uma sacola de vinho.

A expectativa é de que a PGR ofereça denúncia sobre o caso até março. E o julgamento seja encerrado, segundo magistrados da Suprema Corte, ainda em 2025.