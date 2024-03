PF prende mais um suspeito de prestar apoio aos fugitivos da penitenciária federal de Mossoró

Mais uma pessoa suspeita de ter ajudado a fuga dos fugitivos do presídio federal de Mossoró foi preso. O indivíduo em questão foi detido pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (8), em Fortaleza/CE. A prisão do homem ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 8ª Vara federal de Mossoró.

A PF não informou qual teria sido a participação do suspeito preso no auxílio à fuga de Rogério da Silva Mendonça, 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 34 anos.

Com a detenção desta sexta, desde a data da fuga, já foram efetuados ao todo, cinco cumprimentos de mandados de prisão, além de uma prisão em flagrante delito e da realização de buscas em diversos endereços nas cidades de Mossoró, Baraúna, Aquiraz/CE e Quixeré/CE.

A operação de recaptura tem prosseguimento e é integrada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte, Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, representada pela Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Ainda há o reforço da Força Nacional de Segurança Pública, além de policiais dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás.

A dupla de criminosos conseguiu fugir da penitenciária federal de Mossoró durante a madrugada do último dia 14 – Quarta-feira de Cinzas. Mais de 600 agentes da Segurança Pública atuam no 24º dia de buscas.