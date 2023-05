PF prende líder de facção criminosa do Rio Grande do Norte

Comunicação Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira, 9, um homem apontado como importante liderança de facção criminosa do estado do Rio Grande do Norte, que se encontrava na cidade de Rio das Ostras/RJ, onde estava residindo.

Foragido da Justiça desde fevereiro de 2018 e condenado pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e receptação, o preso de 40 anos é um dos suspeitos de ter coordenado os ataques criminosos ocorridos no Rio Grande do Norte ao longo do último mês de março.

Ademais, ele também é investigado por ter participado de um assalto à joalheria em um shopping center de Natal em outubro de 2012. Na ocasião, os criminosos deixaram um pacote contendo um artefato explosivo sobre o balcão do estabelecimento, o qual seria acionado caso a polícia fosse comunicada do roubo.

Além da prisão por força de mandado em aberto, também foram apreendidos um veículo utilizado pelo homem e documentos.

A ação contou com a colaboração da Força-Tarefa de combate ao crime organizado do Sistema Único de Segurança Pública (FT-SUSP/RN).

O preso foi encaminhado à Delegacia da PF em Macaé para as formalidades de praxe e será conduzido posteriormente ao sistema prisional do estado para o cumprimento da pena.