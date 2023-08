PF prende idoso com quase 5kg de cocaína no aeroporto de Natal

A Polícia Federal prendeu em flagrante na noite da última sexta-feira (18/8), no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, um homem de nacionalidade sueca, 78 anos, quando tentava embarcar com destino a Lisboa, Portugal, levando na bagagem 4,7 kg de cocaína. A droga estava camuflada em peças de roupas íntimas femininas.

A abordagem do estrangeiro ocorreu durante fiscalização de rotina ocasião em que foram encontrados na sua mala, escondidos em modelos de sutiãs, um total de 36 pacotes arredondados envoltos em fita adesiva contendo a droga compactada em forma de pó e que serviam como “enchimento”.

De imediato o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido para autuação na Superintendência da Polícia Federal. Quando interrogado, ele declarou que na Europa, onde vive, conheceu virtualmente um empresário e este teria se oferecido para custear suas despesas durante uma viagem de turismo ao Brasil. O contato era sempre feito através de aplicativo de mensagens.

Uma vez em solo brasileiro, minutos antes de deixar São Paulo/SP e seguir viagem para Natal, disse que foi procurado por um desconhecido no hotel em que estava hospedado e este teria custeado as despesas da sua viagem de volta, oportunidade que lhe entregou também uma mala que deveria ser levada até Paris/França, onde seria procurado tão logo desembarcasse.

Indiciado na forma da lei, o suspeito vai responder por crime de tráfico internacional de drogas. Ele foi submetido a exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e se encontra custodiado na sede da PF, à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte