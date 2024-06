PF prende homem por integrar organização criminosa no RN

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (20/6), um homem pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e crimes ambientais, além de integrar organização criminosa, em Caicó/RN.

A ação se deu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Regional de Execução Penal do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Norte.

Após investigações, o homem foi localizado e preso, sendo conduzido de imediato para a realização de exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP). Em seguido, o indivíduo foi encaminhado para a penitenciária onde se encontra à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte