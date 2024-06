PF prende homem com cerca de 13 kg de cocaína no Aeroporto de Natal

A Polícia Federal prendeu em flagrante, neste último sábado, 22/6, no aeroporto governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal, um indivíduo suspeito de tráfico internacional de drogas. Com ele, foram apreendidos 12,8 kg de cocaína.

A ação ocorreu quando o suspeito tentava embarcar para Portugal. Durante a inspeção de rotina no aparelho de raios X, o conteúdo de sua bagagem levantou suspeitas. As duas malas foram imediatamente separadas e levadas para uma inspeção mais detalhada na sala da Polícia Federal, com o passageiro acompanhando todo o procedimento.

Ao esvaziar as malas, os policiais notaram que elas ainda apresentavam peso excessivo. Após romperem parte do forro, encontraram sacos plásticos contendo um pó branco, que se confirmou ser cloridrato de cocaína após a realização do narcoteste.

Diante das evidências, o homem foi preso e conduzido para a delegacia da Polícia Federal para os procedimentos de autuação.

Com mais esta apreensão, a Polícia Federal já contabiliza 45 kg de drogas apreendidas no Aeroporto Aluízio Alves apenas em 2024.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte