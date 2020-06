PF prende duas mulheres com quase 60kg de maconha nas bagagens no Aeroporto Internacional de Natal

PF prendeu duas mulheres com quase 60kg de maconha nas bagagens no Aeroporto Internacional de Natal — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Duas mulheres foram presas com 59,45kg de maconha no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, Grande Natal. Os 52 tabletes da droga estavam na bagagem das suspeitas, que chegaram ao Rio Grande do Norte por um voo que saiu de Florianópolis (SC).

Foi a maior apreensão de droga realizada pela Polícia Federal no aeroporto. As duas mulheres, uma gaúcha e a outra paraense, foram abordadas pela PF na noite desta quarta-feira (23).

Em trabalho de fiscalização, os policiais federais entrevistavam passageiros na área do desembarque doméstico quando se depararam com as duas.

A princípio, de acordo com a Polícia Federal, elas informaram que estavam viajando a passeio e que ficariam hospedadas em Ponta Negra, na Zona Sul da capital. Só que não tinham as passagens de volta e nem souberam informar a data do regresso.

As suspeitas dos policiais aumentaram no momento em que foi pedido para elas abrirem as bagagens. As mulheres ficaram nervosas e disseram não tinham as chaves. Em seguida, foram conduzidas para a sala da Polícia Federal, onde foi feita a abertura forçada dos cadeados e encontrados os 52 tabletes de maconha, que estavam distribuídos no interior de quatro malas.