PF prende duas foragidas da Justiça no aeroporto de Natal

A Polícia Federal, em operações distintas realizadas nesta quarta-feira, 7/8, no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, prendeu duas mulheres procuradas pela Justiça do Amazonas. Ambas possuíam mandados de prisão em aberto por crimes de roubo e homicídio.

Durante a fiscalização de rotina, a primeira prisão ocorreu na madrugada. A detida chegava em um voo proveniente de Manaus/AM. Durante uma entrevista informal, os policiais identificaram um mandado de prisão preventiva expedido contra ela pela 9ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas por crime de roubo.

Ao ser conduzida à sala da PF naquele aeroporto para uma revista, a mulher acabou admitindo portar droga junto ao corpo, sob a roupa. Com ela, foram apreendidos seis tabletes de maconha, totalizando 2 kg do entorpecente. Assim, além do mandado de prisão existente, a mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Já a segunda prisão ocorreu no final da manhã e envolveu uma mulher que igualmente vinha de Manaus. Contra ela constava um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri do Estado do Amazonas por envolvimento em crime de homicídio.

Ambas as mulheres passaram por exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e estão provisoriamente sob custódia na sede da Polícia Federal, à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte