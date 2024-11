PF: plano de golpe previa deslocamento de militares do Rio a Brasília

Por Augusto TenórioPaulo Cappelli

Metrópoles

A Polícia Federal (PF) aponta que o suposto plano para assassinar o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes (STF) previa orçamento de R$ 100 mil para o deslocamento de militares do Rio de Janeiro a Brasília. A consumação do golpe, segundo o relatório enviado ao gabinete do magistrado, passaria pelo aumento do efetivo na capital.

A informação tem como base uma troca de mensagens entre o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, e o major Rafael Martins de Oliveira.

“Pelo teor do diálogo, seria uma estimativa de gastos para possivelmente viabilizar as ações”, diz a investigação da PF. Rafael foi preso na quinta-feira (19/11), junto com o general Mario Fernandes, que foi ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo Bolsonaro.

O relatório prossegue: “Pelo que se infere, a troca de mensagens entre Mauro Cid e Rafael Martins evidencia a existência de um planejamento, o qual necessitaria de ‘hotel’, ‘alimentação’ e ‘material’, com custos estimados em R$ 100 mil. Além disso, os interlocutores indicam que estariam arregimentando mais pessoas do Rio de Janeiro para apoiar a execução dos atos”.

“Trazer um pessoal do Rio”

O parecer reproduz trecho da conversa em que os militares falam sobre levar colegas alocados em terras cariocas à capital federal. Referindo-se ao valor, disse Mauro Cid: “Para trazer um pessoal do Rio”. Rafael de Oliveira respondeu: “Pode ser preciso também”. O ajudante de ordens finalizou: “Vai precisar”.

Foi no Rio de Janeiro que o general de brigada da reserva Mario Fernandes, o tenente-coronel Helio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira foram presos.

Em outra frente da suposta operação clandestina, a Polícia Federal identificou que militares foram à quadra onde Alexandre de Moraes morava, na Asa Sul, em Brasília. O plano, identificou a PF, previu o sequestro e o assassinato do ministro, que se tornou um dos principais adversários do governo Bolsonaro, sobretudo após o presidente ser incluído pelo magistrado no Inquérito das Fake News, em 2021.