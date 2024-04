PF investiga desmatamento em área de proteção ambiental no interior do RN

A Policia Federal indiciou, na última quinta-feira (11/4), dois investigados por desmatamento, no município de Espírito Santo/RN. A prática criminosa era realizada para fins de plantio de cana-de-açúcar, e estava sendo feita mediante a utilização de tratores de esteira e outras máquinas.

O dano ambiental foi constatado por meio de exame pericial que demonstra vasta derrubada de mangabeiras na área de coleta de mangaba dos rurícolas da etnia “Catu”, os quais encontram-se sob regularização perante a FUNAI, como indígenas.

No final do mês de janeiro, o IDEMA já havia autuado o mandante, e notificado um outro indivíduo, executor do desmatamento, proprietário dos tratores de esteira, além de outras máquinas.

Diante dos fatos, as investigações seguem em andamento. A PF vai ouvir outros envolvidos nos crimes ambientais contra a flora daquele município.

Após o indiciamento e concluído o inquérito policial, os indivíduos serão enviados ao Ministério Público Federal para fins de ajuizamento de processo criminal contra os responsáveis pelo desmatamento.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte