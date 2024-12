PF incinera meia tonelada de drogas no Rio Grande do Norte

A Polícia Federal realizou, na manhã da última quinta-feira (28/11), incineração de aproximadamente 500 kg de drogas apreendidas em diversas operações realizadas ao longo dos últimos anos no Rio Grande do Norte. A ação ocorreu em uma usina localizada na Região Metropolitana de Natal.

As substâncias destruídas incluíam cocaína, maconha, haxixe e ecstasy, além de uma série de utensílios utilizados no processo de acondicionamento e de transporte das drogas, como embalagens e outros equipamentos relacionados.

A incineração seguiu todos os procedimentos legais e ambientais, com a presença de representantes do Ministério Público Estadual e da Vigilância Sanitária, que acompanharam o processo para garantir a conformidade e a segurança do procedimento.

A ação é parte do trabalho contínuo da Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada no estado com ações que envolvem a cooperação com diversos órgãos de segurança e fiscalização, além de reforçar o compromisso com a justiça e a segurança pública.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte