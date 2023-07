PF e IBAMA combatem caça ilegal de animais silvestres no RN

A Polícia Federal, em conjunto com o IBAMA, deflagrou na manhã desta terça-feira (18/7), no interior do Rio Grande do Norte, a Operação Cingulata que investiga um grupo criminoso voltado para a caça ilegal de animais silvestres de forma recreativa, com atuação nos municípios de Martins, Messias Targino e Patu, na Região Oeste do estado. Na ocasião um homem foi preso em flagrante.

Na ação foram cumpridos três mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela 12ª Vara da Justiça Federal da comarca de Pau dos Ferros/RN.

Durante as buscas, foram apreendidos diversos objetos utilizados para a caça ilegal, dentre eles: armadilhas, espingardas, munições, além de animais abatidos e congelados, e aparelhos celulares, os quais passarão por perícia em busca de mais indícios de crime.

Ainda no decorrer do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, um homem acabou preso em flagrante no município de Martins e foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.