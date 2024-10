PF deflagra operação contra líderes de tráfico de drogas ligados à facção criminosa em Mossoró

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mossoró/RN deflagrou na manhã desta quinta-feira, 17/10, a Operação Sindicato do Oeste, visando reprimir crimes praticados por integrantes de facção criminosa que atuam fora e dentro dos presídios do estado.

Cerca de 68 policiais integrantes das forças de segurança da União e do estado do Rio Grande do Norte cumpriram oito mandados judiciais expedidos pelo Poder Judiciário, sendo quatro de prisão e quatro de busca e apreensão domiciliar. A ação resultou na prisão de quatro indivíduos suspeitos de serem líderes da organização criminosa.

Durante o cumprimento dar ordens judiciais, três pessoas que já tinham mandados de prisão foram também autuadas em flagrante delito pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, sendo apreendidos ainda: veículos, armas de fogo, porções de maconha, quantidade substancial de cocaína, crack, balanças de precisão e aparelhos celulares.

Dentre os presos, um deles foi identificado como o chefe do tráfico de drogas do município de Tibau/RN. A sua residência possuía sistema de câmeras de vigilância e durante a realização da prisão o indivíduo quebrou o aparelho de telefone celular, revelando uma tentativa de ocultar das forças de segurança outras provas relacionadas aos crimes investigados.

Os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Mossoró/RN e, após cumpridas as devidas formalidades, transferidos para o sistema prisional, onde ficarão custodiados, à disposição da Justiça.

O trabalho realizado pela FICCO/MOS indicou que os investigados estariam atuando na reestruturação do novo quadro geral da facção no município de Mossoró/RN, visando substituir líderes que foram presos em outras operações realizadas pelas forças de segurança.

As ações dos autuados eram baseadas, principalmente, na escolha de novos líderes e no aprimoramento do tráfico de entorpecentes em regiões do município controladas pela facção.

A investigação poderá resultar no indiciamento de sete pessoas pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Os trabalhos realizados também indicam que os principais traficantes do município ligados a facção foram presos.

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado compõem a estrutura da Polícia Federal e são formadas pela Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Polícia Civil (PC/RN), Polícia Militar (PM/RN), Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP/RN) e pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP/RN).

Haverá entrevista coletiva às 11h, na Delegacia da Polícia Federal em Mossoró (R. Raimundo Leão de Moura, 151 – Nova Betânia).

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte