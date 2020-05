PF cumpre mandados em operação contra desvios na Saúde na residência oficial do Governador

São 12 mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos em vários endereços do estado e em São Paulo

A Polícia Federal faz, desde o inicio da manhã desta terça-feira, a Operação Placebo, que investiga desvios na área da Saúde do estado durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Os agentes estão em vários endereços do Rio e de São Paulo, dentre eles o Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel (PSC), na Zona Sul do Rio, onde há pelo menos cinco viaturas da PF.

De acordo com a investigação, há um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do estado.

A ação é comandada pela Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal e pretende cumprir 12 mandados de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).