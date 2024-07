PF busca autores de ataque cibernético a serviços do governo

Portal g1

A Polícia Federal (PF) realiza uma investigação para encontrar os autores do ataque cibernético a serviços do governo federal como o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e algumas funcionalidades do Processo Eletrônico Nacional (PEN). Valdemar Latance Neto, coordenador-geral de combates a crimes cibernéticos da PF, explica que a busca é pelos registros cibernéticos que são necessários para levar os investigadores aos criminosos.

“Nossos peritos estão trabalhando em conjunto com a equipe do governo digital de resposta de incidentes e, justamente nesse momento, ele é relevantíssimo de tentar obter os registros cibernéticos necessários que, eventualmente, possam levar à autoria do ataque”, afirma.

A PF foi acionada imediatamente após o ataque. Neto diz que não há informações até o momento sobre quem são os suspeitos de realizar o ataque e o que eles estariam buscando porque a investigação ainda é preliminar. Contudo, afirma que o “ataque foi limitado e já está controlado“.

Segundo o coordenador, o impacto foi em sistemas internos e administrativos. “Nenhum serviço ou dado de sistemas ‘gov.br’ e outros oferecidos ao cidadão foram afetados.”

Os peritos já estão, também, realizando o reparo das máquinas afetadas. Como os órgãos possuem cópias dos sistemas, nada foi perdido.

O que se sabe sobre o ataque

Um ataque cibernético contra os serviços do governo ocorreu na manhã da quinta-feira (23), segundo o coordenador. O impacto ocorreu apenas em sistemas internos e administrativos e os sistemas fornecidos via “gov.br” ou serviços ao cidadão não foram comprometidos.

Os 9 ministérios que utilizam o SEI Multiorgão são:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Ministério da Fazenda (MF)

Ministério dos Povos Indígenas (MPI)

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO)

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP)

Ministério da Previdência Social (MPS)

Ministério da Igualdade Racial (MIR)

Ministério das Mulheres (MMulheres)

Os dois outros órgãos são:

Casa da Moeda

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

O sistema afetado é crucial para o andamento eletrônico de processos administrativos em nove ministérios e dois outros órgãos da administração federal.

O SEI, criado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos, destinada a melhorar a eficiência administrativa.