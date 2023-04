PF apreende mais de 9 mil garrafas de vinho contrabandeado

Na manhã desta terça-feira, 4/4, a Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou as operações Bodegas, Estero, Perlage e Cédron, todas com o objetivo de desarticular esquema de comercialização de vinhos contrabandeados.

Na ação, cerca de 70 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal cumprem 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pelos Juízos da 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Federais Criminais do Rio de Janeiro, em endereços nos municípios fluminenses do Rio de Janeiro e Duque de Caxias.

De acordo com as investigações, os vinhos ingressaram irregularmente no Brasil, sem a chancela e controle do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Constatou-se ainda a disparidade de preços nos valores de venda dos vinhos ofertados pelas empresas investigadas e aqueles praticados pelo mercado, na desproporção correspondente, em média, a 50% (cinquenta por cento) do montante normalmente cobrado no mercado vinícola.

Atualização

Durante a deflagração das operações, a PF representou e a Justiça Federal expediu mais um mandado de busca e apreensão, totalizando 18 mandados cumpridos.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça ordenou o bloqueio das redes sociais das empresas investigadas, por meio das quais grande parte dos vinhos vendidos são anunciados.

Foram apreendidas mais de 9 mil garrafas de vinhos contrabandeados, no valor aproximado de R$ 3 milhões.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro