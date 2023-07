PF apreende mais de 1.000 comprimidos de ecstasy enviados via postal para o RN

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ/RN) e a área de segurança dos Correios, apreendeu 1.192 comprimidos com características análogas à ecstasy, na tarde desta terça-feira (18/7), no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas, na Rua dos Tororós, Zona Oeste de Natal. Não houve prisão.

Remetida do sul do país, a substância entorpecente chegou ao Rio Grande do Norte em sacos plásticos, no interior de uma caixa e foi encontrada graças aos cães detectores de drogas, Ice e Kiara, da Polícia Federal.

Os comprimidos serão agora periciados e a Polícia Federal vai instaurar inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato.

Esta foi mais uma fiscalização de rotina com o objetivo de combater o tráfico de drogas através do fluxo postal, sendo que desta vez, a PF ampliou o seu raio de ação ao vistoriar, também, três empresas transportadoras de cargas instaladas na região metropolitana de Natal, mas nada de irregular foi ali encontrado.