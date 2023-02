PF apreende maconha “engessada” remetida para o RN via Correios

Natal/RN – A Policia Federal apreendeu na última quinta-feira (16/2), no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios da Zona Oeste de Natal, uma caixa contendo 1,96 kg de maconha. Não houve prisão.

A apreensão é decorrente de fiscalização de rotina com o objetivo de combater o tráfico de substâncias entorpecentes através do fluxo postal e foi realizada em conjunto com a área de segurança dos Correios.

Para apreender a droga, os policiais contaram o trabalho sempre eficiente dos cães pastores-belga-malinois, Ice e Iron. Em tais ações, a PF também vem utilizando um outro animal do seu canil, o cão Aramis, que é treinado para detectar bombas e explosivos.

Levada para os procedimentos de apreensão e perícia na Superintendência da PF, ficou constatado que os tabletes de maconha estavam camuflados sob gesso, uma “criatividade” utilizada pelos envolvidos para tentar burlar a fiscalização.

A substância apreendida ficará armazenada em depósito aguardando autorização judicial para ser incinerada.

A PF instaurou inquérito policial e vai investigar possíveis envolvidos em mais essa ação criminosa de tráfico de drogas.

