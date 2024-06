PF apreende maconha e haxixe em encomendas no centro de distribuição dos Correios em Natal

A Polícia Federal apreendeu em Natal duas encomendas enviadas através dos Correios que tinham 1,1 kg de maconha e 335 gramas de haxixe. A apreensão foi feita no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE), no bairro de Lagoa Nova.

Ninguém foi preso na ação. A apreensão aconteceu na quarta-feira (19), mas foi divulgada pela Polícia Federal apenas nesta sexta-feira (21).

Segundo a Polícia Federal, as duas encomendas saíram de cidades das regiões Sul e Sudeste do Brasil e tinham como destino o Rio Grande do Norte. As localidades exatas não foram divulgadas pela autoridade policial.

A PF informou que a ação contou com a utilização de cães detectores de drogas pertencentes ao canil do órgão. A ação, segundo a autoridade, foi de rotina.

As drogas foram levadas para análise da perícia na Superintendência da Polícia Federal, que também vai instaurar inquérito policial visando apurar os detalhes do ocorrido, bem como responsabilizar supostos envolvidos na ação criminosa.

A açã contou com apoio da Área de Segurança dos Correios e da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ).