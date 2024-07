PF apreende cerca de 2,5 kg de maconha enviada pelos Correios em Natal

A Polícia Federal, com apoio da Área de Segurança dos Correios e a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ), apreendeu nesta terça-feira, 16/7, no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) em Natal, duas encomendas enviadas de São Paulo e endereçadas para diferentes destinatários do interior do Rio Grande do Norte, contendo no seu interior cerca de 2,5 kg de substância entorpecente análoga à maconha. Não houve prisões.

A ação, que objetiva combater o tráfico de drogas através do fluxo postal, aconteceu durante fiscalização de rotina e contou com a utilização de cães detectores de drogas do Canil da PF.

Em uma das caixas contendo o material ilícito, a substância estava camuflada em um caixa com espuma rígida de construção, enquanto que na outra, a droga estava servindo de enchimento para um brinquedo de pelúcia.

Após apreendido, o entorpecente passará por perícia na Superintendência da Polícia Federal onde será instaurado um inquérito policial visando apurar os fatos e investigar os supostos envolvidos nesta ação criminosa.