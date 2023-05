PF apreende celular de chefe do setor de presentes da Presidência sob Bolsonaro

TV Globo

Marcelo da Silva Vieira, chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República no mandato de Jair Bolsonaro (PL), foi alvo nesta sexta-feira (12) de buscas pela Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro no caso das joias sauditas. A PF apreendeu o celular dele. O g1 entrou em contato com a defesa e aguarda resposta.

Em depoimento à PF no mês passado, Vieira tinha afirmado que Bolsonaro participou de um telefonema sobre um ofício feito pelo braço direito, o tenente-coronel Mauro Cid, para tentar resgatar as joias sauditas apreendidas pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos.

A TV Globo apurou que Vieira, ao depor, tinha prometido entregar o celular para a perícia e só não deixou o aparelho no dia porque “estava atrasado” e iria “pegar um voo”. A PF aceitou. O servidor acabou mudando de ideia e não apresentou o telefone até agora.